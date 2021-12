Lichtstange Eigene Lichtskulpturen im Steckverfahren zusammenbauen und bestaunen. Das geht mit Govees Glide-Wall-Light-System.

Das kleine Starter-Kit von Govees Glide Wall Light besteht aus sechs 30 Zentimeter langen LED-Modulen, einem 90-Grad-Winkel und dem Einspeisemodul mit Netzteil. Die Module lassen sich mit kräftigem Druck zu einer Lichtleiste zusammenstecken. Die Verbindung ist fest, allerdings sind die rückseitigen Klebepads schwach – anschrauben kann man die Lichtleiste nicht.

In jedem Modul stecken 27 RGB-LEDs, die in Dreiergruppen von einem WS2811-Chip angesteuert werden. Die Controller-Box am Einspeisemodul versteht sich auf WLAN (2,4 GHz) und Bluetooth. Mit der für iOS und Android kostenlos erhältlichen Govee-App bindet man das Wall Light ins Netz ein. In der App sind Animationen vorkonfiguriert, mit denen die Lichtskulptur zum Leben erwacht. Die Effekte sind alles andere als subtil, sondern bunt und machen beim Zuschauen richtig Laune. Dank eines Mikrofons kann Glide auch live zur Musik zappeln.