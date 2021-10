Bild: Albert Hulm Little Pet Shop Wer bei seinem Geschäftsmodell auf allerneueste technische Errungenschaften setzt, kann nicht falsch liegen. Wen sollten noch die primitiven computertechnischen Gehversuche der Vergangenheit interessieren? Die Zukunft ist es, die zählt – und was sie bringt, weiß niemand besser als ein leistungsfähiges KI-System. Von Thomas Heitlinger

Mick hatte immer diese Vorahnung gehabt, dass irgendwann etwas Unvorhersehbares passieren würde. Und das war dann ja auch tatsächlich geschehen. Nun saß er bereits drei Tagen abgeschottet in seinem Büro, arbeitete schweißgebadet unter Hochdruck und Dauerstress. Er aß und trank kaum, schlief nur noch in den seltenen Momenten, die ihm Gelegenheit dazu ließen, und träumte davon, dass sein ganz realer Albtraum endlich ein Ende finden möge.

Wie hatte es dazu kommen können? Die ersten drei Monate seiner neuen Geschäftstätigkeit waren doch sehr gut gelaufen. Dann hatte er vor einigen Tagen gleich nach dem Aufstehen am Morgen eine Radiomeldung gehört: Es war um extreme Niederschläge mit Überschwemmungen in einer der fernen Provinzen in China gegangen. Brücken waren eingestürzt, Stromleitungen unterbrochen, die Trinkwasserversorgung war schwer beeinträchtigt und die Schnellzüge standen still.