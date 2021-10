Medienwechsel Von der Diskette über Bänder und optische Medien bis hin zur Wechselplatte Wer heute Daten von einem Ort zum anderen tragen möchte, nutzt einen USB-Stick oder packt die Dateien einfach ins Netz. Früher speicherte man Kilobyte um Kilobyte auf den verschiedensten Wechseldatenträgern – die meisten sind heute in Vergessenheit geraten. Von Lutz Labs

Für die Arbeit am Computer ist ein Speichermedium unabdingbar, egal, ob man an einem modernen PC sitzt oder an einem Heimcomputer der 80er-Jahre. Damals kam zunächst die Audiokassette als Speichermedium zum Einsatz, ehe erschwingliche Diskettenlaufwerke etwas mehr Geschwindigkeit beim Laden und Speichern brachten. Doch während das Magnetband heute in Rechenzentren immer noch zum Einsatz kommt, ist die Diskette aus den Köpfen der Anwender verschwunden, genauso wie diverse optische Medien und auch viele Wechselfestplatten.

Der heute allgegenwärtige Flash-Speicher wurde erst ab Mitte der 90er-Jahre für die PC-Nutzung bezahlbar. Die spannende Geschichte der Flash-Speichermedien inklusive der Minifestplatte Microdrive im CompactFlash-Format muss aber ein andermal erzählt werden; in diesem Artikel beschränken wir uns auf die älteren Magnetspeicher.