Bit-Archäologen Datenrettung von alten Medien durch Profis Wenn man ein defektes Laufwerk nirgends anschließen kann oder kein Lesegerät für das Medium hat, wird eine Datenrettung schwierig. Datenretter haben einen großen Fundus an Laufwerken, Controllern und Ersatzteilen – hier berichten sie von besonderen Rettungsaktionen. Von Lutz Labs

Wer Daten von einer alten SATA-Festplatte retten möchte, schließt sie entweder an den SATA-Port eines PCs oder über einen USB-Adapter an. Für PATA-Festplatten oder noch ältere Modelle braucht man spezielle Controller und eventuell sogar noch einen alten PC. Schwieriger wird es mit Wechselmedien wie Disketten oder Magnetbändern. Denn selbst wenn im eigenen Archiv noch passende Laufwerke lagern, ist deren einwandfreier Zustand nicht garantiert: Riemen leiern aus oder werden brüchig, Schmieröl verharzt und Staub klebt an allen Stellen. In solchen Fällen helfen Datenretter weiter, die eine Reihe gepflegter alter Laufwerke und Computer in ihrem Fundus haben und sich mit der Technik auskennen.

Mit dem Auslesen der Daten ist es jedoch häufig noch nicht getan, denn ältere Dateiformate bergen ebenfalls Probleme. Die können die Unternehmen manchmal durch eine Konvertierung in aktuelle Formate lösen, manchmal hilft nur die Installation der Uraltsoftware auf ebenso alten Rechnern.