Vom Tastentipper zum Mausklicker Wie der erste Macintosh entstand Desktop, Fenster und Doppelklick sind heute alltäglich. Doch bis sie auf den Schreibtischen weltweit Verbreitung fanden, war eine Menge Forschung und Entwicklung notwendig. Von Immo Junghärtchen

Der Mikrocomputer boomte in den späten Siebzigerjahren. Im Herbst 1976 hatte Commodore seinen PET vorgestellt. Apple präsentierte auf der CES 1977 seinen Apple II und wurde in kürzester Zeit zu einem Unternehmen mit Milliardenumsatz. Im selben Jahr ging Radio Shack mit dem TRS-80 an den Start.

Das so schnell gewachsene Unternehmen Apple suchte nach der nächsten Innovation, um sich von der zunehmenden Konkurrenz abzugrenzen – und entschied sich schließlich für eine grafische Bedienoberfläche mit Mausbedienung. Bis Anfang 1984 dann der erste Mac in den Verkaufsregalen stand, musste noch eine Menge geschehen.