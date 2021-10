Bild: Rudolf A. Blaha Jurassic Internet Geschichte der Vernetzung Heute sind vernetzte Computer eine Selbstverständlichkeit, aber wofür hat man die Vernetzung überhaupt entwickelt, als es noch kein WhatsApp und iMessage gab? Unser kurzer Kurs in Netzwerkarchäologie zeigt: Der Bedarf war in der Computer-Frühgeschichte sogar noch höher als heute. Und die Lösungen von damals belegen: Nicht alles war früher besser. Von Dušan Živadinović

Ein Computer ohne Netzwerkanbindung gilt heute praktisch als defekt oder bestenfalls noch nicht vollständig konfiguriert. Und ein Großteil der displaystreichelnden Anwenderschar sieht den Hauptzweck der Vernetzung in der schriftlichen Kommunikation mit anderen Teilnehmern.

Die Idee vom Zusammenschluss selbstständiger elektronischer Systeme ist aber weitaus älter als das iPhone und dessen Verwandte. Wie kam es also zur Vernetzung von Computern in den späten 1960er Jahren, als die Erfindung des Messengers so wenig absehbar war wie der motorisierte Pizza-Bringdienst am Tag, als Carl Benz das erste Automobil zusammenschraubte?