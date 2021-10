Tischlampe neu gestimmt Am Beispiel G4 iMac: PATA-Platte durch Flash-Speicher ersetzen Schon lange stand Apples iMac G4, im Volksmund „Schreibtischlampe“ auf meinem Wunschzettel. Als ich das erbeutete Gerät freudig das erste Mal einschaltete, stellte sich Ernüchterung ein: Herrje, da drin pfeift ja noch eine Festplatte! Die sollte doch durch eine SSD zu ersetzen sein, oder? Von Peter Siering

Den Spitznamen Tischlampe oder auch „iLamp“ hatte sich der iMac G4 wegen der Mechanik zur Höhen-, Neigungs- und Seitenverstellung eingehandelt. Die Tastatur auf dem Bild ist nicht stilecht, das Originalexemplar war noch nicht entgilbt.

Der Plan, die unangenehm pfeifende Platte des iMac durch eine SSD zu ersetzen, war an der Kaffeemaschine mit dem Kollegen Dölle schnell ausgebrütet. Dem direkten Austausch der Platte durch eine gängige SSD, die ja nicht mal groß sein muss, stand allerdings etwas entgegen: Der alte Mac hat wie viele Computer aus dieser Zeit noch keinen SATA-Anschluss, sondern verwendet Parallel-ATA (PATA). Das ließ sich leicht herausfinden, noch ohne das Gerät zu öffnen. Man braucht für das Unterfangen also einen Adapter.

Zerlegen

Wie man den alten iMac zerlegt, dokumentiert die iFixit-Website für viele andere Modelle auch im Detail (siehe ct.de/yq7c). Hier folgen ein paar zusätzliche Tipps dafür. Sie benötigen einige Spezialbits (Torx 9 und 15), um den Alu-Blechdeckel am Boden zu entfernen und dann die Schrauben zu lösen, die die Halbkugel des Gehäuses mit dem eigentlichen Boden verbinden. Die 15- und 17-Zoll-Geräte sind dabei ähnlich aufgebaut. Die Bilder der Anleitung zeigen, dass man den Bildschirm dabei am besten flach auf den Tisch legt, sodass man bequem an den Boden der Kugel herankommt.