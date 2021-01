Illustration: Rudolf A. Blaha

Baby 112

In einer Welt, in der die Säuglingspflege in den zuverlässigen Händen robotischer Helfer liegt, gibt es für eine verant­wortungsvolle Mutter keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Die typischen mensch­lichen Fehler, die folgenschwer sein können, sind aus geschlossen. Wenn da nur nicht dieses eigenartige Gefühl beim täglichen Abliefern des Töchterchens wäre…

Von Marina Jenkner