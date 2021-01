Spürhunde Mit Tracker-Apps keine Folgen der Lieblingsserien mehr verpassen Serien sind ein fester Bestandteil des TV-Programms. Mit dem Erfolg der Videostreamingdienste hat ihre Bedeutung aber noch einmal exponentiell zugenommen – mit der Folge, dass man schnell den Überblick verliert. Die Lösung: Apps, die die Serien tracken und automatisch über neue Episoden informieren – und noch ein paar süße Bonbons bereithalten. Von Nico Jurran und Stefan Porteck

Aus Sicht der Zuschauer spricht für ­Serien vor allem, wie diese „zubereitet“ sind: Statt eines großen, mehr­stundigen Brockens bekommt man Happ­chen serviert, die sich sowohl zwischendurch genießen als auch in einer langen Videonacht aneinanderreihen lassen. Ein Ende des Trends ist nicht absehbar, eher im Gegenteil: Von erfolgreichen Serien werden immer häufiger Ableger produziert, Netflix experimentierte in letzter Zeit zudem mit Cross-overs, in denen die Figuren verschiedener Serien aufeinandertreffen – in der Hoffnung, dass die Fans einer Serie auch mal einen Blick auf die andere werfen.

Und nicht nur die Serien werden immer zahlreicher, sondern auch die Wege, auf denen man sie serviert bekommt: Neben dem großen Pay-TV-­Anbieter Sky finden sich in vielen TV-­Bundles heute Ableger von US-Studios, die die Eigenproduktionen exklusiv ausstrahlen, bevor sie irgendwann im Free TV auftauchen. Massenhaft neuen Serien liefern zudem die Videostreamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ oder Disney+ mit ihren „Originals“ genannten Eigenproduktionen.