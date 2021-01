Bild: Volker Weber

Auf dem Fenster schreiben

Wie man Windows 10 mit einem Stift nutzt

PDFs unterzeichnen, Notizen verfassen und synchronisieren, malen und zeichnen, auf ­gemeinsamen Whiteboards ­kritzeln – das alles geht per Stift­ einfacher als per Maus und ­Tastatur, nicht erst seit dem Home­office. Bei allem Hype um ­Android- und iOS-Geräte mit Stift vergisst man schnell, dass Microsoft schon seit 20 Jahren an dieser Technik herum­evolutioniert – und oftmals ausgereiftere Lösungen bietet.

Von Volker Weber