Trügerische Topbewertungen

Gesetzentwurf soll Fake-Produktempfehlungen bekämpfen

Bei Online-Käufen orientieren sich Verbraucher oft nicht nur an Preisen und Produktdaten, sondern auch an Kunden­empfehlungen in Bewertungs­foren. Den dort herrschenden Missbrauchswildwuchs will der deutsche Gesetzgeber eindämmen.

Von Ronny Jahn