Bild: Albert Hulm Ohne Blockade ESP-Projekte mit und ohne WLAN Selbstgebastelte Smart-Home-­Geräte mit dem ESP8266 nehmen meist mit dem WifiManager Kontakt zum heimischen WLAN auf. Ist das nicht erreichbar, hängt die Bibliothek im Konfi­gurationsmodus fest. Verwaltet stattdessen IotWebConf die WLAN-Verbindung des Mikrocontrollers, erledigt der auch dann noch sinnvolle Aufgaben, wenn das WLAN mal nicht erreichbar ist. Von Pina Merkert

Der Mikrocontroller ESP8266 kann ohne zusätzliche Bauteile Verbindungen zu einem WLAN aufbauen. Der günstige Chip eignet sich damit ideal für selbst entwickelte Smart-Home-Geräte. Die sollen für die Konfiguration der WLAN-Zugangsdaten ein eigenes Netz aufspannen und mit einem Webserver die Daten über ein browserbasiertes Formular abfragen und alle Konfigurationsdaten im Flash des Mikrocontrollers ablegen. Die meisten Projekte nutzen dafür die Bibliothek Wifi­Manager, die Webserver, Formular und Verbindungsaufbau nach der Konfiguration automatisch organisiert.