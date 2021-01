Nass-Funke Mit dem Expand Boom kann man komfortabel über Funk plaudern – auf dem Rad oder auf dem Segelboot.

Beim Test des Bluetooth-Fahrradhelms Sena R1 Evo in c’t 20/2020 hatten wir die Interkom-Funktion gelobt, aber den schlecht sitzenden Helm kritisiert – und uns deshalb ein Funk-Headset gewünscht, das unter einen konventionellen Fahrradhelm passt. Mit dem Expand Boom hat Sena genau so etwas im Programm: Im Test ­passte das Nackenbügel-Headset unter zwei unterschiedliche Fahrradhelme. Es koppelt sich auf Wunsch per Bluetooth mit dem Smartphone, dann kann man damit Musik hören oder telefonieren. Die Musikwiedergabe genügt keinen Hi-Fi-Ansprüchen, bietet aber mehr Bass als viele Billig-Kopfhörer.

Das Besondere ist aber die Sprechfunk-Funktion: Über das Universal-Intercom-Bluetooth-Protokoll, das von meh­reren Hersteller unterstützt wird, koppelt man das Gerät mit kompatiblen Headsets und unterhält sich so zum Beispiel auf Radtouren ohne verbundenes Smartphone. Maximal lassen sich vier Headsets koppeln, getestet haben wir mit zwei Geräten. Das funktionierte einwandfrei und mit guter Sprachverständlichkeit auch über einige hundert Meter, die beworbenen 900 Meter ließen sich aber nicht überbrücken. In sehr ruhiger Umgebung vernahmen wir stets ein leises Rauschen – auf dem Rad dürfte das jedoch nicht auffallen.