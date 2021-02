Weißkittel Komplettrechner MSI Pro 22XT 10M mit Touchdisplay und Dual-LAN MSI zielt mit dem kompakten All-in-One-PC mit 21,5-Zoll-­Touchdisplay auf den Einsatz im medizinischen Bereich, in Industrie, öffentlichen Einrichtungen oder Kassen­systemen. Dementsprechend speziell ist seine Ausstattung. Von Benjamin Kraft

Für sein Aufgabengebiet bringt der weiße All-in-One-PC in der getesteten Variante dank der Sechskern-CPU Core i5-10400 mehr als genug Leistung mit. Günstigere Varianten haben stattdessen einen Pentium Gold G6400 mit zwei ­Kernen oder einen Core i3-3100 mit vier Kernen und jeweils Hyper-Threading an Bord, unterscheiden sich in der weiteren Hardware-Ausstattung aber nicht. Die SSD ist mit 256 GByte nicht üppig, aber ausreichend dimensioniert. Lesend erreicht das NMVe-Stäbchen 1750 MByte/s, die sequenzielle Schreibrate sinkt nach kurzer Zeit von 980 auf 230 MByte/s.

Weitere Speicherkapazität in Form einer 2,5-Zoll-SSD oder -Festplatte kann man über einen Einschub an der unteren rechten Kante nachschieben, eine aus­gesprochen schlaue und einfache Lösung. Ärgerlich: Die benötigten Schrauben mit sehr flachem Kopf, um die SSD am Träger zu befestigen, legt MSI nicht bei. Der mit 8 GByte eher knappe Arbeitsspeicher lässt sich nicht einfach vom Nutzer erweitern, obwohl noch ein zweiter Speichersteckplatz frei ist. Das Aufrüsten sollen stattdessen autorisierte Fachhändler erledigen.