Bild: Albert Hulm KI im Ohr Intelligente Hörhilfen der Zukunft Forscher arbeiten am smarten Knopf im Ohr, der unser Gehör schützt und gleichzeitig ­Gespräche in lauter Umgebung erleichtert. Er soll uns künftig vernetzen, telefonieren lassen, auf Sprachbefehle reagieren und bei beunruhigenden Ge­räuschen warnen. Von Arne Grävemeyer

Produktion in der Zukunft: Zwei Werker in einer lauten Maschinenhalle tragen den vorgeschriebenen Gehörschutz. Trotzdem unterhalten sich die beiden mühelos, direkt an einer dröhnenden Maschine. Die intelligenten Hearables in ihren Ohren verstopfen nicht einfach ihre Gehörgänge – tatsächlich verstopfen sie diese überhaupt nicht vollständig, sondern vermitteln akustisch den Eindruck, frei zu hören. Vor allem lassen sie Gesprochenes durch und halten nur den Maschinenlärm vom Trommelfell fern.

Plötzlich tritt an der Maschine eine Fehlfunktion ein und sie gibt einen Alarmton von sich. Das lässt die beiden Mitarbeiter sofort aufhorchen, denn auf dieses Alarmsignal haben ihre Hearables mit einer Warnmeldung reagiert. Während der eine nun über Sprachbefehle den Fehlerstatus der Maschine abfragt und sie in eine Reparaturposition dirigiert, eröffnet der andere bereits eine Konferenz mit dem Produktionsleiter, der am anderen Ende der Halle in seinem Büro sitzt. In beiden Fällen dienen die Hearables als Headsets, die Verbindungen werden über das lokale WLAN eingerichtet.