Wie auf Papier Latenzarm schreiben mit dem E-Ink-Schreib-Tablet reMarkable 2 Das „reMarkable 2“ ist das Gegenteil von einer eierlegenden Wollmilchsau. Es hat ein mono­chromes Display, man kann we­­der E-Mails damit lesen noch im Web surfen. Nur papierrealistisch schreiben. Der Minimalismus aber entfaltet seinen besonderen Reiz. Von Michael Link

Der digitale Notizblock, mit dem man so intuitiv arbeiten kann wie mit Stift und Papier, ist selbst im Zeitalter von Quantencomputern ein schwieriges Geläuf für Hersteller: Auf glatten Tablet-­Oberflächen schreibt es sich unnatürlich und Striche erscheinen irritierend verzögert auf dem Display. Nicht so beim Remarkable 2 des gleichnamigen norwegischen Herstellers. Es kommt dem analogen Vorbild schon bedeutend näher, es kann außerdem das Geschriebene in getippten Text übersetzen.

Das nur 4,7 Millimeter dicke Tablet misst 18,7 × 24,5 Zentimeter, also zwischen DIN A4 und A5. Das Kunststoffgehäuse mit Aluminiumrückseite kann man in eine der als Zubehör erhältlichen Hüllen oder Klappen stecken. Zusammen wiegt das Ganze rund 600 Gramm, wovon aufs Tablet allein 399 entfallen.