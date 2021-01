Machtspielzeuge PowerToys & Co. vereinfachen alltägliche Handgriffe Von Microsoft gibt es diverse System-Utilitys, die das Leben mit Windows bequemer machen. Das sind vor allem die quelloffenen PowerToys – aber nicht nur die. Von Jan Schüßler

Die Geschichte von Microsofts Power­Toys reicht zurück in die Neunziger: Damals gab es unter diesem Namen ein Gratispaket an Zusatzsoftware für Windows 95, später auch für XP. Recht beliebt waren zum Beispiel TweakUI (Bedienoberfläche tunen) und SyncToy (Ordner synchron halten); andere Tools wie CommandPromptHere (Eingabeaufforderung in einem Pfad aus dem Explorer heraus öffnen) und CabView (Cab-Dateien wie Ordner öffnen) sind früher oder später Bestandteile von Windows selbst geworden.

Im Sommer 2019 hat Microsoft die PowerToys wiederbelebt. Wenngleich die Hilfsprogramme inzwischen etwas andere Zwecke erfüllen als damals, ist die Grundidee geblieben: Tools, die so einfach und praktisch sind, dass man sie gerne auch als festen Bestandteil in Windows 10 hätte.