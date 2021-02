Bild: Andreas Martini Tasten-Tools Microsoft-Werkzeuge für Konsolennutzer Mit der PowerShell und der Eingabeaufforderung bringt Windows gleich zwei Text-Shells mit, die sich auch mit Skripten automatisieren lassen. Wer sie häufig benutzt, sollte einen Blick auf die hier vorgestellten Nachbrenner werfen. Von Hajo Schulz

Viele Administratoren und Power-­User schwören darauf, Systemverwaltungsaufgaben nicht per Maus und grafischer Oberfläche zu erledigen, sondern indem sie Befehle in ein Textfenster eingeben. Einer der Hauptvorteile dieser Herangehensweise liegt darin, dass man sich häufig wiederkehrende oder aus mehreren Schritten bestehende Arbeiten erleichtern kann, indem man die passenden Befehle in eine Skriptdatei schreibt, die dann in einem Rutsch alles Nötige erledigt.

Für diese Arbeitsweise bringt Windows gleich zwei Umgebungen mit: Da ist zum einen die Eingabeaufforderung, deren Ursprünge bis in die Computersteinzeit zurückreichen, als Windows noch nicht erfunden und eine Text-Shell das gängige Mittel war, um mit dem Betriebssystem – seinerzeit MS-DOS – zu kommunizieren. Seit damals hat die Eingabeaufforderung – in den ersten Windows-Versionen hieß sie noch „DOS-Box“ – einiges dazugelernt. Vor allem der zur Automatisierung in sogenannten Batch-Dateien verwendeten Skriptsprache merkt man aber deutlich an, dass sie schon einige Jahre auf dem Buckel hat.