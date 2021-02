Update in vier Wänden Neues von c’t-Smart-Home Bei unserem Raspi-Projekt c’t-Smart-Home hat sich einiges geändert. Wer das System bereits im Einsatz hat, muss Änderungen vornehmen, damit neue Funktionen wie das Zigbee-­Webinterface oder die ver­besserte Integration von Zigbee-­Geräten in Node-Red funktio­nieren. Von Merlin Schumacher

Das c’t-Smart-Home ist eine Zusammenstellung von populären Smart-­Home-Werkzeugen. Die Komponenten laufen in Docker-Containern und ermöglichen das Automatisieren zahlreicher Prozesse im automatisierten Heim. Falls Sie das Projekt noch nicht kennen, empfehlen wir einen Besuch auf ct.de/smarthome.