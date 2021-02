Zahlen, Daten, Fakten China Von Michael Link

Der lange schlafende Riese China ist erwacht. Darüber freut sich, wer viel ins Land der Mitte exportiert: Kein anderes europäisches Land liefert so viele Waren dorthin wie Deutschland. Andererseits: Viele deutsche Unternehmer denken auch beim Thema Datenklau und Spionage an chinesische Täter. Schranken im Internet und Überwachungspraktiken haben China den Ruf als Land mit der geringsten Internetfreiheit eingebracht. In Sachen Konsum etablieren chinesische Unternehmen mehrtägige Einkaufs-Events: 2020 dauerte der chinesische Singles’ Day vom 1. bis 11. November und spülte 74,1 Milliarden US-Dollar in die Kassen von Alibaba. In Deutschland spielt Alibaba allerdings keine so große Rolle wie Amazon. (mil@ct.de)