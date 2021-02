Treibsatz per ­Gießkanne

Treiber im c’t-Notfall-Windows 2021 ergänzen

Nach der Veröffentlichung ­unseres Bausatzes für ein ­Notfall-Windows in c’t 26/2020 gab es reichlich Leserfeedback. Viele Nachfragen galten der dauerhaften Integration zusätzlicher Treiber in das System – das gelingt am besten einfach nach dem Gießkannenprinzip.

Von Peter Siering