Teures Trimm-dich Peloton Bike+ im Langzeittest Ein Peloton Bike+ kostet mindestens 2700 Euro, hinzu kommen 40 Euro Abogebühr im Monat. Warum das System dennoch so erfolgreich ist, versucht unser Langzeittest zu klären. Von Jan-Keno Janssen

Ja, Sie haben richtig gelesen: Ein Peloton Bike+ – ein Trimm-dich-Rad mit an­gebautem Android-Tablet – kostet 2700 Euro, ohne Zubehör. Für das Rundum-­sorglos-Paket mit Schuhen und anderem Zubehör sind 3000 Euro fällig. Hinzu kommen 40 Euro im Monat fürs Abo. Nun denken Sie vermutlich, Peloton sei entweder vollkommen durchgedreht oder würde ausschließlich Topverdiener als Ziel­gruppe anpeilen. Stimmt beides nicht: Das teure Rad verkauft sich zurzeit so gut – ­offenbar auch an Nicht-Millionäre –, dass Peloton auf der eigenen Website warnt, Bestellungen würden erst in sieben bis neun Wochen ausgeliefert. CEO John Foley peilt 100 Millionen Nutzer an, sagte er jüngst auf einem Investoren-Meeting.

Doch was ist am Peloton-System so toll, dass offenbar sehr viele Menschen unvernünftige Geldsummen dafür ausgeben und es sogar von Apple kopiert wird (Apple Fitness+)? All das soll ein Langzeittest klären. Über drei Monate lang hatte ich das Bike+von Peloton in der Wohnung, insgesamt habe ich 614 Kilometer in 22 Stunden absolviert.