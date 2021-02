Plädoyer fürs Datenteilen

Große Datensammler und -verarbeiter häufen durch ihr exklusives Know-how Macht an und verstärken die Ungerechtigkeit im digitalen Zeitalter, so die ­Autoren von „Machtmaschinen“. Als Lösung schlägt das Buch nicht weniger als eine Revolution in Bezug auf Datenbesitz und -schutz vor.