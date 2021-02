Wohlfühler Tados Funk-Temperatursensor steuert smarte Heizkörperthermostate mit präzisen Messdaten und vereinfacht die Gruppensteuerung.

Wenn smarte Heizkörperthermostate die Raumtemperatur selbst messen, ist es an anderen Stellen im Raum mitunter zu kalt. Wer die Temperatur präzise in der Raummitte ermitteln will, ergänzt sein System um einen Funk-Temperatursensor, der die Heizleistung automatisch korrigiert.

Das Gerät ist 10,4 Zentimeter hoch und breit, 1,8 Zentimeter flach und bezieht seine Energie aus drei AAA-Batterien. Daher lässt es sich dezent an beliebiger Stelle auf einer Kommode platzieren, an die Wand kleben oder anschrauben. In der Hersteller-App fügt man es dem proprietären Funksystem und einem Zimmer hinzu. Statt der dort installierten Thermostate dient fortan der externe Sensor als Maßstab für die Temperatursteuerung.