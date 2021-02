Wagemutig Curious Expedition 2: Bis ans Ende der Welt Im Abenteuerspiel Curious Expedition 2 stoßen mutige Abenteurer auf die Spuren einer geheimnisvollen Zivilisation. Von Andreas Müller

Rund vier Jahre nach dem ersten Streich wagen die Berliner Entwickler von Maschinen-Mensch eine neue Expedition in die dunklen Gefilde des 19. Jahrhunderts. Gemeinsam mit ein paar Prominenten jener Zeit wagt sich der Spieler an Orte, an denen nie zuvor ein Mensch gewesen ist.

Abenteuerlich

Das 19. Jahrhundert, das Zeitalter der Erfindungen und Entdeckungen. Paris ist ein Schmelztiegel genialer Erfinder und dunkler Geheimnisse. Zusammen mit einer Forscherin macht sich der Spieler auf, um unbekannte Inseln zu erkunden. Dabei trifft er auf merkwürdige Portale, Schöpfungsmaschinen und grausige Monster. Bei diesem bunten Mix aus Geschichte und Fabulierkunst braucht sich niemand zu wundern, dass sich gelegentlich historische Figuren den Abenteurern anschließen. Wer wollte nicht schon mal mit Jules Verne auf Entdeckungstour gehen?