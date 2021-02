Zahlen, Daten, Fakten Breitbandausbau Von Michael Link

Frei nach Goethe: Nach Breitband drängt, am Breitband hängt doch alles. In Pandemiezeiten wurde besonders der mangelnde Anschluss von Schulen ans Netz thematisiert. Eltern schulpflichtiger Kinder sind immerhin zu beinahe 100 Prozent angeschlossen. Insgesamt lässt sich sagen, dass ein Breitbandanschluss bei Älteren seltener ist, aber erst bei den Über-70-Jährigen verfügt weniger als die Hälfte über einen solchen Zugang. Ob jemand einen breitbandigen Zugang zum Netz hat, hängt auch mit dem Einkommen zusammen. Ein fehlender Anschluss wird aber auch mit mangelndem Interesse begründet. Auffällig ist, dass der Glasfaseranteil in vielen Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte recht hoch ist, während bei anderen Techniken gewöhnlich Regionen mit hoher Bevölkerungs- oder Firmendichte bevorzugt wurden. (mil@ct.de)