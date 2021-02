Luftraum-Kontrolle CO₂- und Klima-Überwachung mehrerer Räume Richtiges Lüften ist fürs ge­sunde Raumklima das A und O – nicht erst seit Corona. Das raumübergreifende Messsystem von SAF Tehnika gibt lokal Feedback zur Luftqualität und erlaubt das Monitoring von zentraler Stelle aus. Von Sven Hansen

Den via Bluetooth an ein Smartphone koppelbaren Raumluftsensor Aranet4 Home haben wir bereits in c’t 13/2020 auf Seite 81 vorgestellt. Er misst CO 2 -Gehalt, Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit. Da der lettische Hersteller SAF Tehnika sonst eher im Industriebereich tätig ist, bietet er mit Aranet Pro auch eine Komplettlösung für das Klima-Monitoring ganzer Gebäude an.

Herz des Systems ist die Aranet Pro Basestation. Das schmucklose schwarze Kästchen wird per Wi-Fi oder LAN mit dem Netz verbunden und bindet bis zu 100 Sensoren per Funk an. Es kommuniziert mit ihnen verschlüsselt (XTEA) im 868-MHz-Band oder per Bluetooth. Letzterer Weg eignet sich wegen der zu geringen Reichweite nicht für die Abdeckung eines ganzen Gebäudes. Mesh-Techniken unterstützt das Aranet-System nicht, aber Sensoren können ihre Daten parallel an mehrere Stationen senden.