Beste Referenzen AMDs Radeon RX 6900 XT ist eine der schnellsten Grafikkarten für 4K-Gaming und hat Raytracing-­Hardware.

Die RX 6900 XT ist das schnellste Radeon-Modell und in Form von AMDs Referenzdesign oft auf Augenhöhe mit Nvidias viel teurerer GeForce RTX 3090. Die günstigere GeForce RTX 3080 hängt sie in Spielen ohne Raytracing-Effekte oft deutlich ab und bietet ihr selbst im Nvidia-Vorzeigespiel Metro Exodus in 4K-Auflösung mit 67 Bildern pro Sekunde Paroli.

Aktiviert man in Raytracing-Spielen die aufwendigen RT-Effekte, sinken die fps bei AMDs Radeon RX 6900 XT auf das Niveau der sonst viel langsameren RTX 3070. Mit rund 1000 Euro ist die RX 6900 XT 50 Prozent teurer als die 6800 XT – sofern eine von beiden überhaupt lieferbar ist – leistet aber nur knapp 10 Prozent mehr.