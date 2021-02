Schlafhörer Reloaded Die winzigen Sleepbuds II von Bose überzeugen als bequeme Einschlafhilfe.

Boses Sleepbuds II helfen beim Ein- und Durchschlafen, indem sie Störgeräusche wie Schnarchen kaschieren. Weiche Silikonaufsätze passen sich dem Gehörgang an, ohne körpereigene Geräusche zu verstärken. Tatsächlich sitzen die Winzlinge so bequem im Ohr, dass man sie nach wenigen Minuten vergessen hat. Zusätzlich überdecken maskierende Töne mäßigen Lärm von außen gut. Alarmierende Geräusche wie Babygeschrei drangen im Test trotzdem durch, weil das keine aktive Unterdrückung verhindert.

Kinderkrankheiten der ersten Generation (siehe c’t 18/2019, S. 89) hat Bose beseitigt: Die neuen Buds rasten fühlbar in der edlen Akkubox ein und sind nach sechs Stunden zuverlässig aufgeladen. Spielen sie in der Nacht durch, halten die Akkus rund 10 Stunden – man kann sie aber auch nach einer definierten Zeit abschalten lassen. Eine neue Oberflächenbeschichtung verhindert Knarzgeräusche, wenn Seitenschläfer mit dem Ohr am Kissen reiben.