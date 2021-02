Der Dienstweg wird noch kürzer Neue iOS-Kurzbefehle nutzen Apple hat die Kurzbefehle-App weiter ausgebaut. In iOS 14 ­kommen Automatisierungen endlich ohne lästige Bestä­tigung aus. Das eröffnet neue Möglichkeiten. Von Malte Kirchner

Jeden Abend die gleiche Tretmühle: Vorm Schlafengehen das Ladekabel ins iPhone stöpseln und – Nicht-stören-Modus hin oder her – den Flugmodus einschalten, damit das Handy nachts nicht vor sich hin sendet. Also: Erst entsperren, dann das Kontrollzentrum herunterziehen und auf das Flugzeugsymbol tippen. Jeden Abend die gleichen stupiden Schritte. Und am Morgen das Ganze wieder retour.

Was wäre es doch schön, wenn das alles automatisch abliefe, sobald man das Ladekabel an- oder abstöpselt. Mit Kurzbefehlen hat Apple in iOS 12 eine Möglichkeit geschaffen, wiederkehrende Abläufe abzukürzen [1]. Bislang warfen jedoch Rückfragen immer wieder Sand ins Automatisierungsgetriebe. Das hat Apple wohl eingesehen.