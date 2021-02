Bild: Thorsten Hübner Bei Licht besehen Neun UV-Leuchten und UV-Behälter gegen Keime auf Oberflächen, Handys oder Masken im Test In Krankenhäusern, Wassertanks und Klimaanlagen wird ultra­violettes Licht seit Langem zur Entkeimung genutzt. Nun sollen UV-Lampen auch zu Hause Oberflächen desinfizieren. Wir haben neun günstige Geräte getestet. Von Ulrike Kuhlmann

UV-Lampen leuchten in OP-Sälen, sie beseitigen lästige Gerüche in Großküchen, Toiletten oder Kläranlagen, sie bestrahlen Obst und Gemüse, damit es länger frisch bleibt, und reduzieren die Keimbelastung auf Verpackungsmaterial. Das Charmante an der Desinfektion mit UV-Licht: Es werden keine umweltschädlichen Chemikalien eingesetzt. Das Kritische daran: Licht kann nur dort wirken, wo es hinfällt, es braucht eine gewisse Dosis zur desinfizierenden Wirkung und die ultraviolette Strahlung ist gefährlich für Mensch und Tier.

Wir haben uns zwei Arten von mobilen Desinfektionsgeräten angeschaut, die derzeit wie Pilze aus dem Boden schießen: UV-Reinigungsboxen und UV-Leucht­stäbe. Mit ihnen soll man daheim und im Büro Smartphone, Schlüssel, Schmuck oder FFP2-Masken entkeimen sowie die Tastatur auf dem Schreibtisch oder die Türklinke im Hotel.