Vorsicht Kunde Garantie­verschleppung Kyocera verschleiert Schwachstelle Tipps vom Hersteller-Support helfen manchmal, Probleme des Kunden zu lösen. Manchmal ­dienen sie aber auch nur dazu, echte Garantieleistungen zu ­vermeiden. Von Tim Gerber

Mitte Dezember 2018 kaufte Michael H. ein Lasermultifunktionsgerät von Kyocera, Modell Ecosys M5526cdw. Keine zwei Jahre später, Anfang September 2020 zeigten sich kräftige schwarze Streifen auf den Ausdrucken. Deshalb wandte er sich am 15. September an den Support des Herstellers. Der antwortete ihm am selben Tage mit einer detaillierten Anleitung für eine Reinigung des Laserscanners via Service-Menü am Drucker. Sollte diese das Problem nicht beheben, möge der Kunde sich zwecks Garantieleistung zurückmelden und dabei den Kaufbeleg und einige weitere Unterlagen übermitteln.

Selbsthilfe

Michael H. folgte den Anweisungen des Supports Schritt für Schritt und tatsächlich waren die schwarzen Streifen danach verschwunden. Also ließ der Kunde die Sache auf sich beruhen. Doch ein paar Wochen später tauchten die Probleme wieder auf. Am 15. Januar schrieb der Kunde abermals an den Support und schilderte diesem, dass das Problem mit den Streifen nun erneut aufgetreten sei. Der Support antwortete nur kurz, er möge doch bitte die angeforderten Unterlagen noch nachreichen, man werde dann zurückrufen.