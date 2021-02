Automatisch freistellen Die App ClipDrop fotografiert Gegenstände, stellt sie frei und überträgt die Bilder auf den PC. Nach zehn Clips wird sie kostenpflichtig.

Was in Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop oftmals mühsam ist, soll mit der App ClipDrop zuverlässig und schnell klappen: fotografierte Objekte freistellen. Die App richtet sich etwa an Grafiker, die sich ein paar Arbeitsschritte sparen wollen. ClipDrop schneidet schon beim Fotografieren den Teil des Bildes aus, den man später verwenden möchte. Dazu tippt man das gewünschte Objekt im Sucherbild der Smartphonekamera an.

Für die Übertragung hält man einfach das Smartphone vor den Bildschirm eines Computers, auf dem ein ClipDrop-Client installiert ist – schon wandert der fotografierte Gegenstand vom Mobilgerät auf den Rechner, zum Beispiel direkt in eine geöffnete Photoshop-Datei hinein. Das ClipDrop-Plug-in für Photo­shop erstellt sogar eine Maske, die sich nachbearbeiten lässt. Smartphone und Rechner müssen sich im selben Netz befinden. Sollten Verbindungs­probleme auftreten, stellt der Hersteller eine FAQ mit häufigen Ursachen und Lösungsvorschlägen zur Verfügung.