Bild: Andreas Martini Unter Kontrolle Wie das Smart Home seine Bewohner schützt Vernetzte Glühlampen und zugehörige Sensoren finden sich in fast jedem Smart Home. Sie leisten mehr, als nur das Licht zu schalten: Sie können auch vor Bränden warnen und taugen sogar als Alarmanlage. Von Sven Hansen, Nico Jurran und Stefan Porteck

Bereits ab Werk erlaubt die Hue-App von Philips, Zeitpläne mit unterschiedlichen Aktionen anzulegen. Die Bewegungsmelder schalten damit das Licht nachts nur gedimmt ein, sodass man beim nächtlichen Toilettengang nicht geblendet durch den Flur stolpert.

Mit einer Anwesenheitssimulation schützen smarte Lichtsysteme vor Einbrechern. Dabei schaltet die Hue-Bridge während der Urlaubsreise innerhalb eines einstellbaren Zeitfensters alle Lampen zufällig immer mal wieder an und aus. In der Hue-App finden sich auch Routinen, die einzelne Lampen bläulich flackern lassen, was von außen durchs Fenster betrachtet wie ein laufender Fernseher aussehen soll. Einbrecher, die eine Gegend nach lohnenswerten Zielen auskundschaften, glauben so, dass jemand zu Hause sei.