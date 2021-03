WakaTime is watching you Wer viel Zeit mit dem Programmieren verbringt, vielleicht sogar für unterschiedliche Projekte, verliert schnell den Überblick, was wie viel Zeit in Anspruch genommen hat. WakaTime integriert sich in verschiedene IDEs und stoppt die Zeit, in der Sie in die Tasten hauen. Heraus kommen interessante Statistiken.

Um WakaTime zu nutzen, brauchen Sie ein Konto auf wakatime.com. Am einfachsten ist es, das GitHub-Konto für den Login zu nutzen. Damit die Stoppuhr loslaufen kann, brauchen Sie das WakaTime-Plug-in für den Lieblingseditor. Für fast alle populären IDEs und sogar für Office-Anwendungen gibt es solche Plug-ins. Über einen API-Key verbindet man das Plug-in mit dem Konto, ab dann wird jede Aktivität protokolliert. Ohne den Inhalt der Dateien zu lesen, stellt WakaTime fest, wie lange Sie in welcher Datei, in welchem Projekt und in welchem Git-Branch arbeiten. Die Uhr läuft allerdings nur, wenn Sie auch wirklich tippen – nur auf den Bildschirm starren reicht nicht. Aus den getippten Sekunden berechnet der Dienst Statistiken, wie viel Zeit Sie mit welcher Sprache verbringen oder auch, wie viel Zeit Sie für einen Commit in ein Git-Repository aufgebracht haben. Sie können auch Ziele anlegen, wenn Sie beispielsweise jede Woche mindestens zwei Stunden Python schreiben wollen – WakaTime erinnert Sie dann und stellt eine Statistik auf, wie erfolgreich Sie waren.

Alle IDE-Plug-ins für WakaTime sind Open Source. Sie müssen also nicht blind darauf vertrauen, dass keine Inhalte an den Server gesendet werden. Wenn Sie nicht alle Aktivitäten protokollieren wollen, ist es möglich, einzelne Projekte oder Dateien vom Tracking auszuschließen.