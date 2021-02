Headset mit Wumms Ciscos 730 überzeugt als Kopfhörer für den Musikgenuss und für Videotelefonate gleichermaßen – und kommt ohne Mikroarm aus.

Wer (ungewollt) im Homeoffice arbeitet, merkt schnell, dass das Mikro der Webcam oder des Notebooks für Videokonferenzen kaum taugt und der In-Ear-Ohrhörer nach einer Weile drückt. Ein professionelles Headset ist da das Mittel der Wahl. Blöd nur, dass dieses meist nur für Telefonate und Videocalls taugt. Vielseitiger will das Cisco 730 sein: während der Arbeit als Headset, danach als Kopfhörer für Filme und Musik, oder als Begleiter in der Bahn.

Cisco baut das 730 als ohraufliegenden Bügelkopfhörer ohne störenden Mi­krofonarm. Insgesamt sechs Mikrofone sind in den Ohrmuscheln untergebracht, davon zwei für die Geräuschunterdrückung. An den Außenseiten liegen gummierte Bedienflächen, mit denen man per Knopfdruck den Song skippen, die Lautstärke ändern oder den Anruf annehmen kann. Auf Knopfdruck kann man außerdem ein rotes Lämpchen leuchten lassen, um etwa im Büro für Außenstehende zu signalisieren, dass man nicht angesprochen werden möchte.