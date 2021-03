Bild: Thorsten Hübner Voipen im Detail VoIP-Telefonate unter Android und iOS App runterladen, SIP-Konto ­installieren, lostelefonieren – so weit, so einfach. Wenn man ­Anrufe zuverlässig empfangen oder per Headset telefonieren möchte, ist allerdings nicht nur die App gefragt, sondern auch die richtige Konfiguration von Smartphone und Tablet. Von Mark Liebrand und Jörg Wirtgen

Der Einstieg ins mobile Voipen fällt einfach: In den App-Stores von Apple und Google liegen dutzende SIP-Clients, zusätzlich stellen einige VoIP-Anbieter eigene Apps bereit. Die Apps unterscheiden sich in unzähligen Details und Konfigurationsmöglichkeiten, arbeiten aber im Großen und Ganzen ähnlich. So könnten Sie einfach mit der hübschesten kostenlosen App anfangen – oder mit der App des SIP-Anbieters, da sie üblicherweise am einfachsten zu konfigurieren ist.

Für iPhones und iPads sind allerdings vor allem solche Apps empfehlenswert, die Anrufe optional per Push-Nachrichten signalisieren, beispielsweise Bria und Zoiper. iOS legt nämlich im Hintergrund laufende Apps inzwischen rigoros schlafen – SIP-Clients können daher nur dann Anrufe empfangen, wenn sie im Vordergrund laufen. Schaltet man das Gerät aus oder startet eine andere App, bricht die Verbindung zum SIP-Server nach ein paar Sekunden ab.