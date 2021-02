Schnell, hörbar MSIs GeForce RTX 3070 Ventus 2X OC bietet genug Power zum ruckelfreien ­Zocken in WQHD.

Die Karte verzichtet auf Spielereien wie zwei BIOS-Varianten oder RGB-LEDs. Sie ist nur rund 23 Zentimeter kurz, der dicke Kühler ragt aber aus dem zweiten voll belegten in den dritten PCIe-Slot hinein.

In Spielen kratzt der GPU-Takt kurzfristig an der 2-GHz-Marke, die 8 GByte Grafikspeicher und die 3D-Performance reichen für ruckelfreien Spielgenuss in WQHD-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) mit hoher oder höchster Detailstufe. Im 3DMark Time Spy erzielt die Karte 13.368 Punkte, Metro Exodus bringt sie im Ultra-Preset mit 76 fps auf den Schirm, mit Raytracing und DLSS-Kantenglättung bleiben 67 fps. In 4K sinkt die Framerate auf 49 und 47 fps.