Schweden-Tesla

E-Auto Polestar 2 mit Android Automotive

Die Volvo-Tochter Polestar lässt bei ihrer Konzernmutter Geely in China ein E-Auto schmieden. Das klingt nach einem spannenden Familienprojekt und verspricht einiges an Fahrspaß. Dass in der Mittelkonsole erstmals Android Automotive OS steckt, macht einen Ausritt im Polestar 2 noch interessanter.

Von Sven Hansen und Stefan Porteck