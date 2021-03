Schrumpfkur Lenovos leichtes ThinkPad X1 Nano mit 16:10-Bildschirm Lenovo hat seinen Liebling geschrumpft: Das 950 Gramm leichte Nano ist das kleinste Mitglied der ThinkPad-X1-Familie. Es lockt mit 16:10-Bildschirm, guter Akkulaufzeit und integriertem LTE. Von Florian Müssig

Alle Hersteller haben Notebooks im gehobenen Preissegment; bei Lenovo hört die Familie auf die Bezeichnung ThinkPad X1. Der – buchstäblich – große Unterschied zur Konkurrenz: Das ThinkPad X1 Carbon und das ThinkPad X1 Yoga als bekannteste und beliebteste Vertreter sind 14-Zoll-Geräte – und damit schlicht ausladender als die 13,3-Zöller der anderen Hersteller. Mit dem ThinkPad X1 Nano geht Lenovo diesen Umstand an: Es wurde rund um einen 13-Zoll-Bildschirm entwickelt, der das arbeitsfreundliche Seitenverhältnis 16:10 aufweist. Zusammengeklappt passt es auf ein DIN-A4-Blatt, womit seine Größe der anderer kompakter Premium-Notebooks à la Dell XPS 13 entspricht, die wir kürzlich getestet haben [1]. Es hätte damit gut in den Vergleichstest gepasst, kam dafür aber zu spät im c’t-Labor an.

Mit knapp einem Kilogramm Gewicht gehört es zudem zu den leichtesten Vertretern seiner Art. Mehr noch: Anders als das ebenfalls sehr leichte Dynabook Portégé X30W-J bekommt man das X1 Nano auch mit integriertem LTE-Modem, um unabhängig von WLAN-Hotspots online zu gehen. Dank einer Laufzeit von fast 20 Stunden kann man das Netzteil beruhigt zu Hause lassen – und zur Not mit einem beliebigen USB-C-Netzteil nachtanken.