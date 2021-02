Küchentischbüro Mit dem iPad im Homeoffice Das iPad ist nur ein Medien- und Spielgerät? Quatsch! Es ist ein Kompaktbürocomputer, der mehr als fit für den Office-­Alltag ist – mit ein wenig ­Nachhilfe. Von Benjamin Kraft

Lockdown, Woche ... ach, zählt das wirklich noch wer mit? Ich sitze zu Hause und soll eigentlich einen Artikel schreiben. Das eine Notebook hat aber meine Frau, das andere braucht die Tochter für den Fernunterricht. Und nun? Ich schiele zu unserem iPad. Kann ich wirklich einen Artikel ausschließlich auf dem iPad schreiben?

Ich bin einen „richtigen“ Arbeitsplatz gewohnt, also mit Monitor, Tastatur und Maus. Mein Arbeitsalltag am Computer besteht daraus, Informationen zu recherchieren, Artikel und Mails zu schreiben, mit Kollegen zu chatten, Texte auszudrucken und zu redigieren und an Videokonferenzen teilzunehmen. Selten muss ich mal etwas scannen oder ein Bild bearbeiten.