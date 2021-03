Opfergang The Medium: Die Sünden der Väter Die Geheimnisse eines alten ­Hotels führen eine junge Frau in die düstere Vergangenheit ihrer Familiengeschichte. Von Andreas Müller

Für Marianne beginnt die Geschichte mit dem Tod ihres Adoptivvaters: Sie erhält kurz darauf einen geheimnisvollen Anruf, in dem sie eine unbekannte Stimme in ein verlassenes Hotel im Wald lockt, das einst Schauplatz eines Massakers war. Dort kommt Marianne allerlei Geheimnissen auf die Spur und lernt ein kleines, geisterhaftes Mädchen namens Sadness kennen, das sie immer tiefer in einen Strudel aus Gewalt, Missbrauch und Schuld zieht.

Offenbar mag das polnische Entwicklerstudio Bloober Team düstere Geschichten. Nach Layers of Fear und dem bedrückenden Cyberpunk-Abenteuer Observer taucht das Team mit The Medium tief in die Seele der außergewöhnlichen Protagonistin ein.