Bild: Albert Hulm Tapetenwechsel Frische Bilder für den Windows-Desktophintergrund Für den Sperrbildschirm von Windows 10 liefert Microsoft jeden Tag ein frisches Hintergrundbild. Ein PowerShell-­Skript macht diese Fotos auch als Desktop­hintergründe verfügbar. Von Hajo Schulz

Den Desktophintergrund ziert in Windows normalerweise ein statisches und eher langweiliges Bild. Für den Sperrbildschirm, den man nur auf einem Windows-Rechner mit Kennwort oder mit mehreren Benutzerkonten und auch dann nur vor der Anmeldung zu sehen bekommt, besorgt sich Windows dagegen jeden Tag ein neues Foto. Meist zeigt es eine hübsche Landschaft, spannende Architektur oder auch mal einen Blick durch ein Weltraumteleskop. Könnte man diese Bilder nicht auch als Desktophintergrund verwenden? Die Antwort lautet Ja, der Weg dorthin erweist sich aber als überraschend verschlungen. Das PowerShell-­Skript, das bei den Forschungsarbeiten herausgekommen ist, können Sie unter ct.de/ycak herunterladen.

Ob der Sperrbildschirm jeden Tag ein neues Hintergrundbild erhält, lässt sich beeinflussen, und zwar in den Einstellungen unter „Personalisierung/Sperrbildschirm“. Damit die folgenden Ausführungen Sinn ergeben, muss dort unter „Hintergrund“ die Option „Windows-Blickpunkt“ ausgewählt sein. Das ist bei einem frisch eingerichteten Windows die Vor­gabe. Ebenfalls in der Grundeinstellung „Ein“ muss der Schalter „Ausführung von Apps im Hintergrund zulassen“ auf der Seite „Datenschutz/Hintergrund-Apps“ in den Einstellungen stehen – anderenfalls lädt Windows gar nicht erst Hintergrundbilder herunter.