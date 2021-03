Klingelkamera Netatmos Videotürklingel erlaubt den Fernzugriff via Smartphone ohne Cloud-Zwang.

Netatmos Smart Video Doorbell steckt in einem stylischen Kunststoffgehäuse mit 13,5 × 4,5 Zentimeter Kantenlänge und ist 3 Zentimeter tief. Das nach IP44 geschützte Gerät wird mit der Montageplatte an Wand oder Türrahmen angebracht und ersetzt dort den Klingelknopf. Das beigefügte Steuermodul befestigt man am Gong, den man so weiter betreiben kann. Die Video Doorbell arbeitet bei einer Spannung zwischen 8 und 24 Volt, in der Regel liegt diese an der vorhandenen Klingel­anlage an. Ein separates Netzteil, um von dieser unabhängig zu sein, liegt nicht in der Verpackung.

Mit im Lieferumfang befindet sich ein Kunststoffteil, mit dem man die Videotürklingel im Winkel von 25 Grad seitlich kippen kann, damit sie bei der Montage an der Zarge auch tatsächlich den Bereich vor der Tür abdeckt. Zur Einrichtung benötigt man die kostenfreie Security-App von Net­atmo, die es für iOS und Android gibt. Die Kamera funkt ausschließlich im 2,4-GHz-WLAN, das Smartphone muss sich während der Konfiguration ebenfalls darin befinden. Der Assistent führt durch den Prozess, unter iOS kann man die Smart Video Doorbell über den üblichen QR-­Code direkt in HomeKit einbinden.