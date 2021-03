Schöner appschließen Das smarte Türschloss Tedee ist klein und schick, aber nur, wenn man einen Spezialzylinder einbaut. Außerdem braucht man Kompromissbereitschaft beim Aufladen.

Viele smarte Türschlösser sind klobig und ragen weit in den Raum hinein, weil im Gehäuse Funktechnik, Elektromotor und Energiespeicher Platz brauchen. Der polnische Hersteller Gerda will mit einem kleineren und schickeren Modell Fuß im Smart Home fassen. Tatsächlich wirkt das Aluminiumgehäuse des Smart Locks Tedee am Türblatt nicht wie ein Fremdkörper.

Die dezente Optik bleibt aber nur beim Einsatz eines speziellen, etwa 50 Euro teuren Schließzylinders von Gerda oder ausgewählten Drittherstellern erhalten. Alternativ stülpt man das Schloss mittels Adapterzubehör (30 Euro) über normale Europrofilzylinder, die sich auch von außen öffnen lassen, wenn innen ein Schlüssel steckt. Das verlängert den Überstand und kostet einen vorhandenen Schlüs­sel, dessen unwiederbringlich abgeschnittener Bart als Bindeglied fungiert.