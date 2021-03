Radtour im ­Wohnzimmer „Smart Indoor Bike“ Stages SB20 im Test „Also du hast jetzt so was wie ein Peloton-Bike? – „Ja, genauso teuer, aber nein, viel smarter. – Warum die 3000 Euro für das smarte Indoor Bike „Stages SB20“ gerechtfertigt sind. Von Nico Jurran

Dass ich mir ein Indoor-Fahrrad fürs heimische Cardiotraining angeschafft habe, können die meisten noch nachvollziehen. Irritierte Blicke kommen aber spätestens dann, wenn ich erwähne, dass mein „Smart Bike“ SB20 von Stages Cycling rund 3000 Euro gekostet hat – mehr als das Peloton Bike+, das aktuell durch massive Werbung sehr präsent ist.

Tatsächlich weisen beide Räder einige Gemeinsamkeiten auf: So bauen sie den Widerstand der Pedale über ein schweres Schwungrad auf, was für einen gleichmäßigen Lauf wichtig ist. Zudem gewährleisten Riemenantriebe und Magnetbremsen Wartungsarmut und einen so leisen Betrieb, dass Musik in Zimmerlautstärke sie übertönt. Vergleichbar ist die Anbindung an Mobilgeräte: Peloton liefert sein Bike mit einem Tablet aus, Stages das SB20 mit Halterungen für Smartphone und Tablet – samt USB-Stromanschlüssen.