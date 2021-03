Made in Germany Smartphone Gigaset GS4 mit Wechselakku Gigaset zeigt mit dem GS4, dass es durchaus möglich ist, Smartphones mit wechselbarem Akku zu bauen, die auch noch gut aussehen – und gar nicht teuer sind. Von Steffen Herget

Gigaset lässt nicht alle seiner Smartphones in Asien zusammenbauen, sondern fertigt seit 2018 einige Modelle in Deutschland (siehe unser Bericht aus der Produktion in c’t 1/2020, S. 144). In Bocholt im Westmünsterland entsteht auch das aktuelle GS4, das fünfte Smartphone-Modell, das Gigaset hierzulande montiert.

Das Label „Made in Germany“ dürfen die Geräte tragen, weil sie in Deutschland zusammengebaut werden. Fast alle Komponenten freilich kommen auch bei Gigaset aus Asien. Der Grund dafür ist simpel: Es gibt keine lokal gefertigten Alternativen. Zu diesen Komponenten gehört beispielsweise der Mediatek-Prozessor vom Typ Helio P70. Der ist kein High-End-Chip, bringt aber eine der Preisklasse angemessene Leistung – das GS4 kostet knapp 200 Euro.