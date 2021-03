Stiftzirkus Android-Smartphones mit Stift Mal eben ein PDF unter­schreiben, eine Notiz ver­fassen, einen Entwurf zeichnen – das geht besser per Stift als mit dem ­Finger. Bei Smartphones war das lange der Note-Serie von Samsung vorbehalten, nun haben auch Huawei, LG, ­Microsoft und Motorola stift­fähige Handys im Programm. Von Jörg Wirtgen

Ursprünglich punkteten die ersten Android- und iOS-Smartphones damit, dass man sie per Finger bedient und keinen fummeligen Stift mehr benötigt, um die viel zu kleinen Schaltflächen von Windows Mobile zu treffen. Doch einiges ­gelingt weiterhin per Stift schneller und präziser als per Finger.

Samsung bietet daher seit bald zehn Jahren die Note-Serie mit herauszieh­barem Stift an – zusätzlich gibt es seit Anfang des Jahres das S21 Ultra mit Unterstützung, aber ohne Einschub für einen Stift. Die Smartphones von inzwischen vier weiteren Herstellern funktionieren ebenfalls mit speziellen Stiften: Microsofts nagelneues Surface Duo (siehe auch Seite 76), das Huawei Mate 40 Pro, das LG Velvet und das Motorola Moto G Pro – letzteres hat wie die Notes ein Stiftfach, bei den anderen muss man auf den Stift separat Acht geben. Nur das Moto G und das Samsung Note kommen mit Stift, bei den anderen muss man ihn separat kaufen. Der LG-Stift ist nicht lieferbar, alternativ funktioniert der Wacom Bamboo Ink – aber Achtung, im Allgemeinen sind die Stifte nicht zwischen den Herstellern austauschbar, Details folgen in den Einzelbesprechungen. Wir haben uns für diesen Artikel die Stifte und deren Funktionen genauer angesehen; die Smartphones hatten wir größtenteils schon im Test (siehe Tabelle).