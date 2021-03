Notebook-­Kaufberatung Was Sie 2021 beim Notebookkauf wissen müssen Notebooks dienen in Zeiten von Home­office und Homeschooling als digitale ­Nabelschnur in die Welt, aber sind deshalb auch kaum lieferbar. Mit dem Aufkommen neuer Prozessornamen und neuer Bildschirmformate wird der Markt noch ­komplexer. Mit unserem Leitfaden können Sie das nächste potenzielle Schnäppchen selbst bewerten. Von Florian Müssig

Wer mit größeren Anschaffungen hadert, weil er Fehlkäufe fürchtet, dem darf hinsichtlich Notebooks der größte Stein vom Herzen fallen: Es handelt sich grundsätzlich um eine ausgereifte Produktkategorie. Die allermeisten Mobilrechner funktionieren zumindest so, wie Sie jeder aktuelle Neuwagen von A nach B bringt. Die Schlagzahl neuer Geräte und Funktionen ist bei IT aber ungleich höher als bei Autos, weshalb dieser Überblick über aktuelle Komponenten und Trends beim Einkauf hilft.

Zudem übersetzen wir Anforderungen in technische Spezifikationen, auf die Sie Ihren nächsten Kauf abstimmen können: Im Markt tummeln sich viele Notebooks mit individuellen Besonderheiten, die nicht jeder braucht. Oder um im Bild zu bleiben: Wer häufig Kisten transportiert, für den ist ein schnittiges Sport-­Coupé nicht die erste Wahl – und ein Kastenwagen kostet womöglich weniger. Ein Kombi taugt wiederum für vieles, aber kaum für Rennstrecken.

Dass Sie in diesem Artikel viel Wissen rund um Notebooks finden und weniger konkrete Geräteempfehlungen, ist nicht zuletzt der aktuellen Marktlage ­geschuldet: Er herrscht sowohl an einzelnen Komponenten als auch an daraus zusammengebauten Notebooks ein starker Mangel, während die globale Logistik am Limit arbeitet (siehe Kasten „Pandemieauswirkungen“). Niemand kann deshalb seriös voraussagen, wann ein spezielles Notebookmodell wieder verfügbar sein mag, wenn man es gerade bei keinem Händler mehr findet. Mit dem Wissen aus diesem Artikel können Sie aber selbst das zum Kaufzeitpunkt verfügbare Markt­angebot einordnen, um das Gerät zu finden, dass am besten zu Ihren Ansprüchen passt.

Pandemieauswirkungen Notebooks und andere IT-Produkte sind in Zeiten der Coronaviruspandemie gefragt wie lange nicht. Das bescherte dem Markt ein ungewöhnliches Nachfrageplus. Das Angebot hingegen wurde gleichzeitig nicht besser, sondern schlechter: Durch die weltweiten Reisebeschränkungen und den fast vollständigen Zusammenbruch von Passagierflügen fehlen Logistikkapazitäten und teilweise auch Personal. Zudem wurde die Produktion von Ausgangsstoffen umgestellt: Vliese für Masken, Spritzgusskunststoff für Visiere und Alkohol für Händedesinfektionsmittel waren schlagartig wichtig geworden. Die Produktion von Chips erfordert hingegen lange Vorlaufzeiten – sowohl beim verbindlichen Jahresplan veranschlagter Stückzahlen als auch bei den plusminus sechs Wochen, die ein Wafer von Anfang bis Ende seiner Fertigung in einer Fab verbringt. Somit kann hier nicht kurzfristig die Schlagzahl auf Kosten anderen Produkte verändert werden, zumal alle Firmen ihre Fertigungsaufträge angesichts der Knappheit lieber auf- statt abstocken wollen. Die Folge: Begehrte Neuheiten wie die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S oder Grafikkarten mit GeForce-RTX-GPUs sind seitdem praktisch nicht erhältlich. Letztere wandern übrigens nicht in die Hände vor PC-Spielern, sondern werden zum Mining von Kryptowährungen verwendet (siehe S. 34). Unwetter und Unglücke verschärfen die Situation weiter. Da in Notebooks auch noch viele andere Komponenten als Halbleiter zum Einsatz kommen, bei denen es ebenfalls zu Engpässen kam und weiterhin kommen kann, ist nicht verlässlich abzusehen, wann sich die Situation merklich entspannen könnte. Grundsätzlich ist bei allen Gerätschaften steter Nachschub aus Asien sichergestellt, doch dass man ein frisch vorgestelltes Notebook oder eine besonders stimmige Ausstattungsvariante jederzeit bei mehreren Händlern vorfindet, steht nicht vor Mitte des Jahres zu erwarten – und schon gar nicht zu den jahrelang gewohnten Kampfpreisen, die merklich unterhalb der UVP liegen. Dies spürt man im Geldbeutel: Statt 750 Euro muss man bei ähnlichen Eckdaten inzwischen eher 850 bis 900 Euro für ein Mittelklasse-­Notebook einkalkulieren.

Bildschirm bedingt Gehäuse

Zuallererst sollten Sie sich bewusst machen, wo und wie Sie das Notebook nutzen werden. Wer viel unterwegs ist, für den haben kompakte Abmessungen und geringes Gewicht eine viel höhere Priorität, als wenn man das Notebook lediglich an verschiedenen Orten innerhalb der eigenen vier Wände verwendet. In letzterem Fall darf es gerne ein Gerät mit großem 17-Zoll-­Bildschirm sein, während das in ersterem Fall die falsche Wahl wäre. Bei Notebooks gibt der Bildschirm maßgeblich die ­Gehäuseabmessungen vor; ein kleines 13-Zoll-­Gerät lässt sich ungleich einfacher verstauen und im Zug oder Flieger nutzen. In der Mitte findet man traditionell 15-Zöller, die beide Welten vereinen und besonders viele Käufer finden, während 14- und 16-Zöller Kompromisse mit Fokus auf Mobilität beziehungsweise Bildschirmgröße sind. Die beiden letztgenannten Geräteklassen sind allerdings den drei Hauptklassen unterlegen, was die Anzahl verfügbarer Modelle angeht. Vor allem 16-Zöller sind selten. Selbst kleine Geräte können wiederum eine hohe Rechen­leistung liefen und große ein geringes Gewicht und lange Laufzeiten bieten – dazu später mehr.

Dass diese Kaufberatung mit den Bildschirmen beginnt, liegt auch daran, dass es die wichtigste Komponente eines Notebooks ist: Jegliche Interaktion mit dem Notebook findet darüber statt, und kein Notebook macht Spaß, wenn der Bildschirm nichts taugt.