Bild: Disney+ (Screenshot) Ein Stern geht auf Erwachsenenbereich bei Disney+, HDR und 3D-Sound bei Sky Mit „Star“ will Disney+ auch für diejenigen interessant werden, die den Videostreamingdienst wegen seines bislang stark auf Familienunterhaltung ausgerichteten Angebots verschmähten. Von Nico Jurran

Ende Februar startete der Streamingdienst Disney+ seinen neuen Bereich „Star“, der sich an ein erwachsenes Publikum richtet – mit 60 Serien, über 270 Filmen und den exklusiven Serien „Big Sky“, „Helstrom“, „Love, Victor“ und „Solar Opposites“ (siehe c’t 2/2021, S. 52). Gab es beim Start von Disney+ vor rund einem Jahr noch einige Pannen, ging die Erweiterung praktisch reibungslos über die Bühne: Die große Mehrheit der Kunden konnte nach einer expliziten Bestätigung, auch Titel jenseits FSK 12 sehen zu wollen, die neuen Inhalte problemlos abrufen.

Trotzdem blieb Star nicht von Kritik verschont. Sie zielte vor allem darauf, dass das neue Angebot zwar Fans von Serien wie „The Walking Dead“, „Scrubs“ und „Futurama“ (kam als Ersatz für „Code Black“) bediene, aber fast nur alte Schinken aufbiete. Tatsächlich fehlen neuere Filmhits von Fox, darunter „Bad Times At The El Royale“, „Kingsman: The Golden Circle“ und „Le Mans 66“.